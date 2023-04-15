Головне
Металіст та Верес розписали шалену нічию з 10 голами в 21 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 579
Челсі з асистом Мудрика поступився Брайтону, Борнмут Забарного переграв Тоттенгем: результати 31 туру АПЛ
Сьогодні 19:13 791
Металіст - Верес 5:5: огляд матчу
Сьогодні 18:52 275
Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео
Сьогодні 17:58 3476
Дніпро-1 поступився Зорі у 21 турі УПЛ
Сьогодні 17:04 472
Металіст 1925 зіграв внічию з Олександрією у 21 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 194
Збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 15:59 575 1
Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ
Сьогодні 14:41 1433
Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео
Вчора 22:14 6299
Романчук здобув другу ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 20:10 700
Прямі трансляції

Зоря - СК Дніпро-1 2:1: огляд матчу

Огляд матчу Зоря - СК Дніпро-1
Сьогодні 19:52 322 0
Зоря - СК Дніпро-1 2:1: огляд матчу
#Зоря, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 21 турі УПЛ Зоря обіграла СК Дніпро-1.

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 15 квітня

Зоря - СК Дніпро-1 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Русин, 2:0 - 58 Герреро, 2:1 - 90+4 Довбик

Зоря: 1.Сапугін, 32.Імереков (кап), 44.Батагов, 2.Бутко, 74.Снурніцин, 5.Бражко, 28.Шахов (19.Полегенько,  78).  10.Булеца (47.Вантух,85), 7.Антюх (8.Хахльов, 67), 31.Русин (9.Мишньов.85), 39.Герреро (15.Дришлюк,78).

Запасні: 12.Кучерук, 36.Жилкін, 26.Бурда, 25.Мороховець, 6.Гулько, 17.Нагнойний, 18.Погорілий,

Дніпро-1: 1.Рибак, 26.Каплієнко (44.Матарріта, 44), 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 42.Пасіч (27.Хайнер, 17), 23.Бланко, 18.Бабенко, 22. Рубчинський (10.Пеглоу.61), 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк, 7.Довбик.

Запасні: 93.Валеф, 12.Кінарейкін, 99.Гомес, 3.Адамюк, 34.Танчик, 29.Назаренко, 25.Когут, 31.Танковський, 11.Підлепенець.

Попередження: Герреро (50).

Раніше Металіст розписав шалену нічию з Вересом. Також Металіст 1925 розписав мирову з Олександрією.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео 3476
У Мінспорту пояснили участь збірної України у відборі Євро-2024 разом із Білоруссю У Мінспорту пояснили участь збірної України у відборі Євро-2024 разом із Білоруссю 974
Манчестер Сіті - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 892
Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео 6299
Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ 1433
Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі 1537
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9613
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29449
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3915
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17576
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4035
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54180