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Паратічі залишив посаду директора Тоттенгема

Тоттенгем залишився без спортивного директора
Вчора 22:30 192 0
Паратічі залишив посаду директора Тоттенгема
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем

Джерело - isport.ua.

Фабіо Паратічі залишив посаду спортивного директора Тоттенгема в очікуванні результатів його апеляції проти заборони на здійснення діяльності у світовому футболі.

Про це повідомляє The Athletic.

Відхід 50-річного італійця відбувся за рішенням ФІФА в середу, 29 березня, розширити дискваліфікацію Італійської футбольної асоціації (FIGC) за фінансові махінації у складі Ювентуса.

У п'ятницю, 31 березня, Паратічі зустрівся з гравцями, щоб пояснити ситуацію, і спільно з клубом було вирішено, що він відмовиться від своїх обов'язків до розгляду його апеляції 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн розглядається керівництвом лондонського Тоттенгема на вакантну посаду наставника після звільнення італійця Антоніо Конте.

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