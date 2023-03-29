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Тоттенгем не отримував попередження від ФІФА щодо вісторонення Паратічі

Тоттенгем не отримував попередження від ФІФА щодо вісторонення Паратічі
Вчора 23:10 139 0
Тоттенгем не отримував попередження від ФІФА щодо вісторонення Паратічі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем

Джерело - tribuna.com.

Тоттенгем не отримував жодних попереджувальних листів від ФІФА щодо відсторонення спортивного директора Фабіо Паратічі.

Про це повідомляє TalkSport.

Актуально: Конте попрощався з Тоттенгемом

ФІФА поширила дискваліфікацію ексменеджерів Ювентуса на всі турніри під своєю егідою, що унеможливлює роботу італійського фахівця в лондонському клубі. "Шпори" вже консультуються з юристами перед тим, як оприлюднити офіційну заяву.

Також відзначається, що посада Паратічі була під загрозою навіть попри рішення ФІФА.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн розглядається керівництвом лондонського Тоттенгема на вакантну посаду наставника після звільнення італійця Антоніо Конте.

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