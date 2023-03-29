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Паратічі не зможе працювати в Тоттенгемі через дискваліфікацію ФІФА

ФІФА розширила відсторонення колишніх менеджерів Ювентуса
Сьогодні 14:58 151 0
Паратічі не зможе працювати в Тоттенгемі через дискваліфікацію ФІФА
Фото: Getty Images
#ФІФА, #Паратічі, #Тоттенгем

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

ФІФА розширила відсторонення колишніх менеджерів Ювентуса від футболу на міжнародний рівень.

Про це повідомляє сайт Джанлука Ді Марціо.

Федерація футболу Італії через справу про фіктивний приріст капіталу дискваліфікувала колишніх керівників туринського клубу Андреа Аньєллі, Мауріціо Аррівабене, Павела Недведа, Фабіо Паратічі та Федеріко Керубіні на строк від 8 місяців до 2,5 років.

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Відсторонення стосувалося італійського футболу, а тепер воно поширюється на всі турніри під егідою ФІФА.

Таким чином, Паратічі, спортивний директор Тоттенгема, тепер не зможе працювати в АПЛ.

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