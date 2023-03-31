Ломаченко: Це останній шанс для мене стати абсолютним чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) має останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це він розповів після битви поглядів з Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

"Зараз у нього великий досвід, він провів великі бої, і мені подобається його стиль. Він дуже сильний, розумний боксер, і це буде дуже важкий поєдинок. Я можу підготуватися до того стилю, у якому він бився з Камбососом, але він може боксувати зі мною в іншому стилі. Ми обидва зараз боксери високого рівня, цей бій буде дуже цікавим для вболівальників".