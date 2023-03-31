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Ломаченко: Це останній шанс для мене стати абсолютним чемпіоном світу

Українець прокоментував майбутній бій з Хейні
Сьогодні 14:10 149 0
Ломаченко: Це останній шанс для мене стати абсолютним чемпіоном світу
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Bad Left Hook.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) має останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це він розповів після битви поглядів з Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

"Зараз у нього великий досвід, він провів великі бої, і мені подобається його стиль. Він дуже сильний, розумний боксер, і це буде дуже важкий поєдинок. Я можу підготуватися до того стилю, у якому він бився з Камбососом, але він може боксувати зі мною в іншому стилі. Ми обидва зараз боксери високого рівня, цей бій буде дуже цікавим для вболівальників".

  Актуально: З Ісусом, але без кольорів України: Ломаченко у звичному образі з'явився на дуелі поглядів із Хейні

"У мене є велика мотивація - це моя мета. Це моя ціль у професійному спорті. Я буду з вами чесним. Це останній шанс для мене стати абсолютним чемпіоном світу. Ось чому це дуже важливо", - сказав Ломаченко.

  Хейні: Бій з Ломаченком - це бій за звання найкращого у дивізіоні

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