Ломаченко: Це останній шанс для мене стати абсолютним чемпіоном світу

Джерело - Bad Left Hook.
Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) має останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу.
Про це він розповів після битви поглядів з Девіном Хейні (29-0, 15 КО).
"Зараз у нього великий досвід, він провів великі бої, і мені подобається його стиль. Він дуже сильний, розумний боксер, і це буде дуже важкий поєдинок. Я можу підготуватися до того стилю, у якому він бився з Камбососом, але він може боксувати зі мною в іншому стилі. Ми обидва зараз боксери високого рівня, цей бій буде дуже цікавим для вболівальників".
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"У мене є велика мотивація - це моя мета. Це моя ціль у професійному спорті. Я буду з вами чесним. Це останній шанс для мене стати абсолютним чемпіоном світу. Ось чому це дуже важливо", - сказав Ломаченко.
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