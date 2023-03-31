Хейні: Бій з Ломаченком - це бій за звання найкращого у дивізіоні

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютний Девін Хейні (29-0, 15 КО) будуть битися за спадщину.

Такою думкою поділився американець.

"Щасливий бути тут. Це те, про що я завжди мріяв. Я хотів цього бою з 2019 року, благав про нього, закликав до нього, і цей час нарешті настав. Коли у Ломаченка були пояси, він не хотів битися зі мною. Але щиро вірю, що я кращий боєць. Чотири роки тому чи зараз, я буду переможцем. Щасливий, що нарешті настав час. Для мене це бій за спадщину".