З Ісусом, але без кольорів України: Ломаченко у звичному образі з'явився на дуелі поглядів із Хейні

Типовий Ломаченко

Джерело - Top Rank.

Василь Ломаченко на офіційному заході перед боєм проти Девіна Хейні знову проявив свою релігійність та відстороненість від теми війни в Україні.

Боксер, у якого є український паспорт, прийшов на дуель поглядів з американцем у футболці зі зображенням Ісуса Христа. Натомість нічого, що нагадувало би про підтримку народу України у протистоянні російським загарбникам, у гардеробі Василя не було.

Фото - Top Rank

Цікаво, що дана "акція" Ломаченка збіглася в часі з епопеєю виселення Української православної церкви московського патріархату (прихильником якої є Василь) з Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться 20 травня в Лос-Анджелесі на MGM Grand Garden Arena. Варто додати, що боксер уже встиг "відзначитися" у США, обіймаючися з російським бійцем, який підтримує кадирова.

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