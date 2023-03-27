Конте попрощався з Тоттенгемом

Італійський тренер Антоніо Конте попрощався з уболівальниками Тоттенгема.

Про це він розповів в Instagram.

"Футбол - це пристрасть. Я хочу щиро подякувати всім у Тоттенгемі, хто цінував та розділяв мою пристрасть і мій інтенсивний спосіб життя в ролі тренера.

Особливі слова подяки уболівальникам, які завжди висловлювали мені підтримку та прихильність. Було незабутньо чути, як вони співають моє ім'я.

Наша спільна подорож підійшла до завершення, і я бажаю вам успіхів у майбутньому. Антоніо", - написав Конте.