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Конте попрощався з Тоттенгемом

Сьогодні 20:55 94 0
Антоніо Конте прокоментував звільнення з Тоттенгема
Конте попрощався з Тоттенгемом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Антоніо Конте

Джерело - Чемпіон.

Італійський тренер Антоніо Конте попрощався з уболівальниками Тоттенгема.

Про це він розповів в Instagram.

"Футбол - це пристрасть. Я хочу щиро подякувати всім у Тоттенгемі, хто цінував та розділяв мою пристрасть і мій інтенсивний спосіб життя в ролі тренера.

Особливі слова подяки уболівальникам, які завжди висловлювали мені підтримку та прихильність. Було незабутньо чути, як вони співають моє ім'я.

Наша спільна подорож підійшла до завершення, і я бажаю вам успіхів у майбутньому. Антоніо", - написав Конте.

Раніше Тоттенгем розірвав контракт з Конте.

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Публикация от Antonio Conte (@antonioconte)

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