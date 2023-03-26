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Обамеянг має намір повернутися в Барселону

Сьогодні 09:24 97 0
Габонець готовий піти на зниження зарплати
Обамеянг має намір повернутися в Барселону
Фото: AFP
#Барселона, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Челсі

Джерело - Sport.es.

Нападник Челсі П’єр-Емерік Обамеянг хотів би повернутися у Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

33-річний футболіст покинув команду минулого літа та приєднався до лондонського колективу.

Після виникнення труднощів у Челсі він вважає, що може набрати свою оптимальну форму саме в каталонському клубі. 

Він готовий піти на зниження зарплати, щоб клуб вписався у ліміт. Заради цього габонець має намір відповісти відмовою на інші пропозиції.

Нагадаємо, Обамеянг має варіанти продовження кар'єри в МЛС.

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