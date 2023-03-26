Обамеянг має намір повернутися в Барселону

Габонець готовий піти на зниження зарплати

Нападник Челсі П’єр-Емерік Обамеянг хотів би повернутися у Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

33-річний футболіст покинув команду минулого літа та приєднався до лондонського колективу.

Після виникнення труднощів у Челсі він вважає, що може набрати свою оптимальну форму саме в каталонському клубі.

Він готовий піти на зниження зарплати, щоб клуб вписався у ліміт. Заради цього габонець має намір відповісти відмовою на інші пропозиції.

Нагадаємо, Обамеянг має варіанти продовження кар'єри в МЛС.