Мессі хоче повернутися у Барселону

Ліонель Мессі влітку може змінити клуб

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі хоче організувати своє повернення до Барселони наступного літа.

Про це повідомляє CCMA.

Хорхе Мессі, батько футболіста, на прохання сина може знову поговорити із президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою.

Сам 35-річний аргентинець спілкується з головним тренером Барселони Хаві та обговорює можливий трансфер. У структурі "синьо-гранатових" чекають на повернення гравця.

Нагадаємо, чинна угода Мессі з ПСЖ розрахована до літа 2023 року.

Раніше повідомлялося, що клуби МЛС готові разом платити зарплату Мессі.