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Агент Нагельсманна цього тижня був в Англії

Німця пов'язують з Тоттенгемом
Сьогодні 09:41 151 0
Агент Нагельсманна цього тижня був в Англії
#Баварія, #Нагельсманн, #Тоттенгем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Агент екстренера Баварії Юліана Нагельсманна цього тижня відвідав Англію.

Про це повідомляє Метт Лав.

Незрозуміло, чи був цей візит пов'язаний із Тоттенгемом, який зацікавлений у запрошені німецького спеціаліста.

Також, Челсі стежить за Нагельсманном на випадок, якщо Грем Поттер влітку залишить команду.

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