Агент Нагельсманна цього тижня був в Англії

Агент екстренера Баварії Юліана Нагельсманна цього тижня відвідав Англію.

Про це повідомляє Метт Лав.

Незрозуміло, чи був цей візит пов'язаний із Тоттенгемом, який зацікавлений у запрошені німецького спеціаліста.

It is understood Julian Nagelsmann’s agent has been in England this week, however it is unclear whether or not the visit was in relation to the #THFC vacancy @Matt_Law_DT