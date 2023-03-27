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Челсі стежитиме за Нагельсманном на випадок звільнення Поттера

Сьогодні 12:25 118 0
Керівництво Челсі шукає варіанти для можливої заміни Поттера
Челсі стежитиме за Нагельсманном на випадок звільнення Поттера
#Баварія, #Нагельсманн, #Челсі, #Грем Поттер

Джерело - Football Insider.

Челсі стежитиме за екстренером Баварії Юліаном Нагельсманном на випадок, якщо Грем Поттер влітку залишить команду.

Про це повідомляє Football Insider.

Тодд Боелі прагне дати Поттеру можливість провести з командою повноцінну передсезонну підготовку, але якщо команда провалить кінець сезону, то у клубі не виключають можливості запрошення Нагельсманна.

Водночас керівництво "синіх" розуміє, що непотрапляння у Лігу чемпіонів значно зменшить шанси укладання угоди з німецьким тренером.

Нагадаємо, на Нагельсманна претендує Тоттенгем.

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