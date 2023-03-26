Тухель: Баварія боролася б за чемпіонство в АПЛ

Новий тренер Баварії розповів про свою нову команду

Джерело - офіційний сайт Баварії.

Баварія могла б конкурувати з лідерами АПЛ за чемпіонство.

Про це заявив новий головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"АПЛ - виняткова, звісно. Це найбільший виклик у Європі. Але Баварія боролася б за чемпіонство в Англії, враховуючи ширину та глибину складу. Звісно, знаю склад Баварії та гру команди. Продовжував дивитися футбол, тому що це робить мій день приємнішим, коли дивлюся матчі".

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"Не думав про роботу деякий час, це увійшло у звичку, треба просто чекати та бути терплячим. Про склад Баварії я почав думати 21 березня. Думка про Баварію в Англії чи Парижі надзвичайно висока. Ніхто не любить грати проти Баварії. Величина, сила клубу - беззаперечні", - сказав Тухель.

Нагадаємо, Баварія перехопила Тухеля у Реала та Тоттенгема.