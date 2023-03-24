Головне
У збірної України перед матчем з Англією кадрові втрати: аналізуємо можливі варіанти
Сьогодні 12:16 411
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 12:45 1719
Безлад у Неаполі: суперники збірної України стартували у відборі на Євро-2024
Сьогодні 12:03 577
Матч Англія - Україна в цифрах
Сьогодні 07:07 397
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 23:57 2730
Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 4206
Кейн став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії
Вчора 22:45 429
Усик повернувся до України
Вчора 21:30 716
Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі
Вчора 21:02 1256
Воррен підтвердив завершення переговорів щодо бою Усик - Ф’юрі
Вчора 18:00 603
Прямі трансляції

Баварія перехопила Тухеля у Реала та Тоттенгема

Сьогодні 12:36 204 0
Тунель стане новим головним тренером Баварії
Баварія перехопила Тухеля у Реала та Тоттенгема
Фото - gettyimages
#Баварія, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Найближчим часом Баварія звільнить головного тренера команди Юліана Нагельсманна.

За інформацією Фабріціо Романо, німецький фахівець йде через конфлікт з клубом і гравцями. Боси Баварії запланували зустріч, щоб повідомити тренеру про розірвання контракту, який був чинний до 2026 року.

Наступним тренером Баварії стане Томас Тухель. Угода з 49-річним фахівцем буде розрахована на два з половиною роки.

Серйозний інтерес до Тухеля проявляли Тоттенгем і Реал, але Баварія вирішила діяти на випередження, щоб не втратити німецького фахівця.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Україна: онлайн-трансляція Англія - Україна: онлайн-трансляція 2730
Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Англія в меншості втримала перемогу над Італією: результати матчів кваліфікації Євро-2024 4206
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 2301
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю 1719
Костюк зіграє проти одіозної росіянки в другому колі Miami Open Костюк зіграє проти одіозної росіянки в другому колі Miami Open 1389 1
Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі 1256
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239408
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7234
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107851
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 41812
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43048
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3772