Баварія може заплатити Нагельсманну 24 млн євро за звільнення

Джерело - Bild.
Розрив контракта Юліана Нагельсманна може вартувати Баварії 27 мільйонів євро.
Про це повідомляє Bild.
Тренер отримував зарплату в розмірі близько 8 мільйонів євро на рік.
Згідно з контрактом, що був підписаний до 2026 року, за передчасний розрив угоди Баварія має заплатити 24 мільйони євро Юліану, і ще 3 млн - асистентам Діно Топмеллеру, Ксаверу Земброду та Бенжаміну Глюку.
Мюнхенський клуб платитиме Нагельсманну та його штабу, доки фахівці не знайдуть собі новий клуб.
Нагадаємо, Баварія перехопила Тухеля у Реала та Тоттенгема.