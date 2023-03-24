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Баварія може заплатити Нагельсманну 24 млн євро за звільнення

Сьогодні 21:51 78 0
Ще 3 млн отримають асистенти Юліана
Баварія може заплатити Нагельсманну 24 млн євро за звільнення
Фото: Getty Images
#Баварія, #Нагельсманн

Джерело - Bild.

Розрив контракта Юліана Нагельсманна може вартувати Баварії 27 мільйонів євро.

Про це повідомляє Bild.

Тренер отримував зарплату в розмірі близько 8 мільйонів євро на рік.

Згідно з контрактом, що був підписаний до 2026 року, за передчасний розрив угоди Баварія має заплатити 24 мільйони євро Юліану, і ще 3 млн - асистентам Діно Топмеллеру, Ксаверу Земброду та Бенжаміну Глюку.

Мюнхенський клуб платитиме Нагельсманну та його штабу, доки фахівці не знайдуть собі новий клуб.

Нагадаємо, Баварія перехопила Тухеля у Реала та Тоттенгема.

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