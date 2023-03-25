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Петраков жорстко відповів журналісту: Ви тренер, маєте ліцензію? Можете подати кандидатуру в збірну

Вчора 22:22 343 0
Тренер збірної Вірменії відповів на питання про пізні заміни в матчі з Туреччиною
Петраков жорстко відповів журналісту: Ви тренер, маєте ліцензію? Можете подати кандидатуру в збірну
#Олександр Петраков

Джерело - sport.news.am.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков грубо відповів на запитання журналіста щодо пізніх замін у матчі з Туреччиною (1:2).

Про це повідомляє sport.news.am.

"Ви тренер, у вас є ліцензія? Можете подати свою кандидатуру на головного тренера збірної, тренуватимете, якщо ви кажете, що я запізнився. Дорікаєте цим. У вас ліцензія С, а кажете тренеру, який має ліцензію PRO".

  Актуально: Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося

"Я не вважаю, що я запізнився із замінами. Я взагалі хлопців не знаю, хто на якій позиції. Для того, щоб щось зробити, треба більше дізнатися. Але це не відмовка. Розумієте, про що йдеться, хто розуміється на футболі. За тиждень неможливо дізнатися хлопців, куди когось поставити, ким посилити й так далі. Хочете звинувачувати мене - звинувачуйте", - сказав Петраков.

Раніше Петраков вмовив форварда Баварії грати за збірну Вірменії.

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