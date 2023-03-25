Петраков жорстко відповів журналісту: Ви тренер, маєте ліцензію? Можете подати кандидатуру в збірну

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков грубо відповів на запитання журналіста щодо пізніх замін у матчі з Туреччиною (1:2).

Про це повідомляє sport.news.am.

"Ви тренер, у вас є ліцензія? Можете подати свою кандидатуру на головного тренера збірної, тренуватимете, якщо ви кажете, що я запізнився. Дорікаєте цим. У вас ліцензія С, а кажете тренеру, який має ліцензію PRO".

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"Я не вважаю, що я запізнився із замінами. Я взагалі хлопців не знаю, хто на якій позиції. Для того, щоб щось зробити, треба більше дізнатися. Але це не відмовка. Розумієте, про що йдеться, хто розуміється на футболі. За тиждень неможливо дізнатися хлопців, куди когось поставити, ким посилити й так далі. Хочете звинувачувати мене - звинувачуйте", - сказав Петраков.