Вірменія Петракова програла Туреччині, Швейцарія знищила білорусь: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Відбулися матчі відбору на чемпіонат Європи-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1-го кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 1

25 березня



Шотландія - Кіпр 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Макгінн, 2:0 - 87 Мактоміней, 90+3 Мактоміней

Білорусь - Швейцарія 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 4 Штеффен, 0:2 - 17 Штеффен, 0:3 - 29 Штеффен, 0:4 - 62 Джака, 0:5 - 65 Амдоуні

Вірменія - Туреччина 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Кабак (пен), 1:1 - 35 Кокджу, 1:2 - 64 Актюркоглу

Ізраїль - Косово 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 автогол Даса, 1:1 - 56 Перец

Сьогодні, 25 березня, відбудеться кілька матчів відбору на Євро-2024:

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21:45 Андорра - Румунія

21:45 Іспанія - Норвегія

21:45 Хорватія - Уельс

Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.