Петраков вмовив форварда Баварії грати за збірну Вірменії

Грант-Леон Ранос буде грати за збірну Вірменії

Форвард Баварії Грант-Леон Ранос погодився виступати за збірну Вірменії, яку очолює українець Олександр Петраков.

Про це повідомляє Федерація футболу Вірменії.

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Найближчими днями нападник прибуде до національної команди на тренувальний збір перед стартом у кваліфікації Євро-2024.

19-річний Ранос має вірменське коріння, але народився у Німеччині. У нинішньому сезоні він зіграв за мюнхенців 26 матчів, забив 15 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше Сабо засудив Петракова за виклик у збірну Вірменії гравців з росії.