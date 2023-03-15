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Петраков вмовив форварда Баварії грати за збірну Вірменії

Сьогодні 18:25 107 0
Грант-Леон Ранос буде грати за збірну Вірменії
Петраков вмовив форварда Баварії грати за збірну Вірменії
#Олександр Петраков

Джерело - ffa.am.

Форвард Баварії Грант-Леон Ранос погодився виступати за збірну Вірменії, яку очолює українець Олександр Петраков.

Про це повідомляє Федерація футболу Вірменії. 

Актуально: Петраков викликав у збірну Вірменії чотирьох гравців з чемпіонату росії

Найближчими днями нападник прибуде до національної команди на тренувальний збір перед стартом у кваліфікації Євро-2024.

19-річний Ранос має вірменське коріння, але народився у Німеччині. У нинішньому сезоні він зіграв за мюнхенців 26 матчів, забив 15 голів та віддав 8 результативних передач. 

Раніше Сабо засудив Петракова за виклик у збірну Вірменії гравців з росії.

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