Катарці головні претенденти на придбання Манчестер Юнайтед

Катарці готові викупити клуб разом з боргом

Джерело - RMC Sport.

Катар офіційно заявив про плани купити Манчестер Юнайтед через фонд Nine Two.

Про це повідомляє RMC Sport.

Фонд під керівництвом Джассіма бін Хамада Аль Тані готовий виділити на придбання загалом трохи понад 5 мільярдів євро. Також є пропозиція від компанії Ineos Джима Реткліффа, але катарці лідирують в боротьбі. Вони хочуть повністю викупити клуб разом з боргом 580 млн євро.

Найближчими тижнями катарці проведуть зустріч в Манчестері, щоб вивчити всю інформацію про активи клубу.

Раніше Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед у 26-у турі АПЛ.