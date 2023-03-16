Глейзери повинні знизити вимоги щодо ціни на Манчестер Юнайтед

Цього тижня потенційні покупці Манчестер Юнайтед проведуть зустрічі з власниками клубу сім’єю Глейзерів
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Делегація катарського шейха Джассіма зустрінеться сьогодні, 16 березня, але сам шейх не буде присутнім. 17 березня буде зустріч з Джимом Реткліффом.
Усі орієнтовні пропозиції є нижчими за оцінку власників Манчестер Юнайтед. Поки жодна пропозиція не досягла 5 млрд фунтів.
Потенційні покупці вважають, що їхні пропозиції достатньо сильні, а Глейзерам потрібно знизити свої вимоги.