Глейзери повинні знизити вимоги щодо ціни на Манчестер Юнайтед

Цього тижня потенційні покупці Манчестер Юнайтед проведуть зустрічі з власниками клубу сім’єю Глейзерів

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Делегація катарського шейха Джассіма зустрінеться сьогодні, 16 березня, але сам шейх не буде присутнім. 17 березня буде зустріч з Джимом Реткліффом.

Усі орієнтовні пропозиції є нижчими за оцінку власників Манчестер Юнайтед. Поки жодна пропозиція не досягла 5 млрд фунтів.

Потенційні покупці вважають, що їхні пропозиції достатньо сильні, а Глейзерам потрібно знизити свої вимоги.