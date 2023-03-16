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Глейзери повинні знизити вимоги щодо ціни на Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:21 26 0
Глейзери повинні знизити вимоги щодо ціни на Манчестер Юнайтед

Цього тижня потенційні покупці Манчестер Юнайтед проведуть зустрічі з власниками клубу сім’єю Глейзерів

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Делегація катарського шейха Джассіма зустрінеться сьогодні, 16 березня, але сам шейх не буде присутнім. 17 березня буде зустріч з Джимом Реткліффом.

Усі орієнтовні пропозиції є нижчими за оцінку власників Манчестер Юнайтед. Поки жодна пропозиція не досягла 5 млрд фунтів.

Потенційні покупці вважають, що їхні пропозиції достатньо сильні, а Глейзерам потрібно знизити свої вимоги.

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