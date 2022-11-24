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Реткліфф планує купити Манчестер Юнайтед

Сьогодні 22:25 251 0
Манчестер Юнайтед може змінити власника
Реткліфф планує купити Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Британський мільярдер Джим Реткліфф планує купити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

Власник нафтохімічного гіганта Ineos не планує переплачувати. За чутками, Глейзери хочуть за клуб близько 5 млрд фунтів.

Актуально: Бекхем готовий придбати Манчестер Юнайтед

Реткліфф хотів придбати Манчестер Юнайтед ще влітку цього року, проте угода була практично неможлива.

Зазначимо, що статки Реткліффа оцінюються в 13 мільярдів фунтів.

Нагадаємо, Глейзери оцінили Манчестер Юнайтед у понад 4,5 млрд фунтів.

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