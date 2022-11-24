Манчестер Юнайтед може змінити власника

Британський мільярдер Джим Реткліфф планує купити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

Власник нафтохімічного гіганта Ineos не планує переплачувати. За чутками, Глейзери хочуть за клуб близько 5 млрд фунтів.

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Реткліфф хотів придбати Манчестер Юнайтед ще влітку цього року, проте угода була практично неможлива.

Зазначимо, що статки Реткліффа оцінюються в 13 мільярдів фунтів.

Нагадаємо, Глейзери оцінили Манчестер Юнайтед у понад 4,5 млрд фунтів.