Джерело - football.ua.
Британський мільярдер Джим Реткліфф планує купити Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє The Telegraph.
Власник нафтохімічного гіганта Ineos не планує переплачувати. За чутками, Глейзери хочуть за клуб близько 5 млрд фунтів.
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Реткліфф хотів придбати Манчестер Юнайтед ще влітку цього року, проте угода була практично неможлива.
Зазначимо, що статки Реткліффа оцінюються в 13 мільярдів фунтів.
Нагадаємо, Глейзери оцінили Манчестер Юнайтед у понад 4,5 млрд фунтів.