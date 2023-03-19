Головне
Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 302
Рух звільнив головного тренера
Сьогодні 18:09 265
Котовський став другим у загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики
Сьогодні 16:39 238
Колос поступився Минаю в 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:58 228
Чорноморець мінімально здолав Інгулець у 18 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 232
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця!
Сьогодні 12:16 1943
Харизма, комунікабельність, але й непорозуміння: як скандалить Ігор Йовичевич
Сьогодні 11:46 512
Едвардс переміг Усмана, Долідзе поступився Ветторі: результати UFC 286
Сьогодні 10:48 269
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 10:02 71298 1
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 09:35 526
Прямі трансляції

Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ

Сьогодні 16:58 302 0
Гірники очолюють турнірну таблицю УПЛ
Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ
#Рух, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру української Прем’єр-Ліги Шахтар святкував перемогу над львівським Рухом. 

Матч завершився з рахунком 2:0.

Донецька команда повернулася на перше місце у турнірній таблиці УПЛ. Нагадаємо, що вчора СК Дніпро-1 на виїзді здолав рівненський Верес - 1:0.

Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 19 березня

Шахтар - Рух 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Матвієнко, 2:0 - 31 Криськів

Шахтар: Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Тарас Степаненко (Єгор Назарина 80), Гіоргі Гочолейшвілі (Єфим Конопля 46), Дмитро Криськів, Невен Джурасек (Олег Очеретько 66), Кевін Келсі (Лассіна Траоре 46), Артем Бондаренко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Ярослав Ракіцький (Богдан Михайліченко 69)

Рух: Юрій Паньків, Віталій Холод, Олексій Довгий, Юрій Климчук, Остап Притула, Уїв Соломон-Отабор, Фабрісіо Альваренга (Василь Рунич 46), Едсон Фернандо (Таллес Бренер 46), Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман

Попередження: Кевін Келсі 35, Ярослав Ракицький 69 - Едсон Фернандо 13

Коментарі ()
Популярне зараз
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 71298 1
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця! Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця! 1943
Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті 2521
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 11463
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 9950
Епічний промах Яремчука: українець не влучив по воротах із 5 метрів - ВІДЕО Епічний промах Яремчука: українець не влучив по воротах із 5 метрів - ВІДЕО 1861
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18699
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4083
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16530
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 33103
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13773 6
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19369