Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ

Гірники очолюють турнірну таблицю УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру української Прем’єр-Ліги Шахтар святкував перемогу над львівським Рухом.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Донецька команда повернулася на перше місце у турнірній таблиці УПЛ. Нагадаємо, що вчора СК Дніпро-1 на виїзді здолав рівненський Верес - 1:0.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 19 березня

Шахтар - Рух 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Матвієнко, 2:0 - 31 Криськів

Шахтар: Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Тарас Степаненко (Єгор Назарина 80), Гіоргі Гочолейшвілі (Єфим Конопля 46), Дмитро Криськів, Невен Джурасек (Олег Очеретько 66), Кевін Келсі (Лассіна Траоре 46), Артем Бондаренко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Ярослав Ракіцький (Богдан Михайліченко 69)

Рух: Юрій Паньків, Віталій Холод, Олексій Довгий, Юрій Климчук, Остап Притула, Уїв Соломон-Отабор, Фабрісіо Альваренга (Василь Рунич 46), Едсон Фернандо (Таллес Бренер 46), Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман

Попередження: Кевін Келсі 35, Ярослав Ракицький 69 - Едсон Фернандо 13