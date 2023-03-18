Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 переміг Верес у рамках 18 туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:0 - єдиний точний удар завдав на 10-й хвилині гри півзахисник дніпрян Олександр Пихальонок.
Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 18 березня
Верес - СК Дніпро-1 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Пихальонок
Верес: 47.Б.Когут (кап), 39.Балан, 95.Курко, 3.Вовченко, 2.Гагун, 15.Лебедко, 29.Кучеров (24.Шух, 69), 11.Дахновський (77.В.Шарай, 75), 25.С.Шарай (7.Блізніченко, 75), 17.Г.Пасіч, 89.Гайдучик (9.Шестаков,63).
Запасні: 2.Ющишин, 19.Хондак, 34.Тишинінов, 44.Поворознюк, 78.Коркодим.
Дніпро-1: 1.Рибак, 26.Каплієнко, 5.Сараіпй, 39.Сваток (кап), 42. Є.Пасіч (11.Підлепенець, 59), 10.Пеглоу, 23.Бланко (31.Танковський,77) 22.Рубчинський (29.Назаренко,86) 8.Піхальонок (25.І.Когут, 86), 34.Танчик (27.Хайнер,59), 7.Довбик.
Запасні: 93.Валеф, 12.Кінарейкін, 14.Федорів, 99.Гомес, 2.Кононов
Попередження: Вірт (19), Шух (76), Пеглоу (80), Г.Пасіч (90+2), Сарапій (90+4).
Раніше Динамо мінімально поступилося Зорі, а Кривбас у меншості не втримав перемогу над Львовом. Також внічию зіграла Ворскла з Металістом 1925.