Кривбас у меншості не втримав перемогу над Львовом у 18 турі УПЛ

Криворіжці грали у меншості з 43-ї хвилини

Джерело - Чемпіон.

Кривбас зіграв унічию з ФК Львів у межах 18-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 2:2. Криворіжці грали у меншості з 43-ї хвилини після вилучення Татаркова.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 18 березня

ФК Львів - Кривбас 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Капич (пен), 1:1 - 84 Богунов, 1:2 - 79 Капич, 2:2 - 87 Беляєв

Нереалізований пенальті: 74 Бугай

Склади команд:

ФК Львів: Рибка - Габріель (Вовкун, 90+3), Гільєрме (Богунов 46), Дитятьєв - Алібеков (Муріло 72) - Кузик, Бєляєв, Антоніо (Мильченко 57), Свржняк (Ессеола 57), Грисьо - Бугай.

Запасні: Юрчук, Ольховий, Сасовський, Траоре, Р. Михайлів, В. Михайлів.

Кривбас: Сарнавський – Дібанго, Бескоровайний, Рябов, Якімець - Капич, Приходько (Банада 46) - Хомченовський, Татарков, Микитишин (Задерака 46 Стецьков, 90+2) - Устименко (Понєдєльнік 82).

Запасні: Кліщук, Хома, Опанасенко, Шевченко, Семотюк, Кораблін, Карпусь.

Жовті картки: Татарков 16, Дитятьєв 19, Фернандес 27, Приходько 31, Рябов 38, Татарков 43, Бєляєв 66, Якимець 66

Червона картка: Татарков 43 (друга жовта)

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