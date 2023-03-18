Кривбас у меншості не втримав перемогу над Львовом у 18 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Кривбас зіграв унічию з ФК Львів у межах 18-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 2:2. Криворіжці грали у меншості з 43-ї хвилини після вилучення Татаркова.
Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 18 березня
ФК Львів - Кривбас 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Капич (пен), 1:1 - 84 Богунов, 1:2 - 79 Капич, 2:2 - 87 Беляєв
Нереалізований пенальті: 74 Бугай
Склади команд:
ФК Львів: Рибка - Габріель (Вовкун, 90+3), Гільєрме (Богунов 46), Дитятьєв - Алібеков (Муріло 72) - Кузик, Бєляєв, Антоніо (Мильченко 57), Свржняк (Ессеола 57), Грисьо - Бугай.
Запасні: Юрчук, Ольховий, Сасовський, Траоре, Р. Михайлів, В. Михайлів.
Кривбас: Сарнавський – Дібанго, Бескоровайний, Рябов, Якімець - Капич, Приходько (Банада 46) - Хомченовський, Татарков, Микитишин (Задерака 46 Стецьков, 90+2) - Устименко (Понєдєльнік 82).
Запасні: Кліщук, Хома, Опанасенко, Шевченко, Семотюк, Кораблін, Карпусь.
Жовті картки: Татарков 16, Дитятьєв 19, Фернандес 27, Приходько 31, Рябов 38, Татарков 43, Бєляєв 66, Якимець 66
Червона картка: Татарков 43 (друга жовта)
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