Ворскла та Металіст 1925 не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Ворскла та Металіст 1925 розписали мирову в межах 18-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 18 березня
Ворскла - Металіст 1925 0:0
Склади команд:
Ворскла: Ісенко, Пердута, Чеснаков, Павлюк, Феліпе, Бацула, Челядін (Нестеренко, 81), Рамірес (Хрипчук, 88), Олійник (Черниш, 70), Степанюк, Сефері
Запасні: Домолега, Крупський, Яворський, Кулаковський, Кане, Скляр
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Дмитренко (Русин, 46), Габі, Вачіберадзе (Кравченко, 62), Ременюк, Бичек
Запасні: Потімков І., Іванніков, Капінус, Коваленко, Рудавський, Потімков Ю., Абдулаєв, Ігор, Чирук, Островський
Жовті картки: Дмитренко 10, Олійник 20, Жичиков 55, Феліпе 66, Степанюк 72, Челядін 74, Рамірес 88