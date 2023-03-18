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Ворскла та Металіст 1925 не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ

Сьогодні 15:38 118 0
Команди розписали нульову нічию
Ворскла та Металіст 1925 не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ
#Ворскла, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла та Металіст 1925 розписали мирову в межах 18-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 18 березня

Ворскла - Металіст 1925 0:0

Склади команд:

Ворскла: Ісенко, Пердута, Чеснаков, Павлюк, Феліпе, Бацула, Челядін (Нестеренко, 81), Рамірес (Хрипчук, 88), Олійник (Черниш, 70), Степанюк, Сефері

Запасні: Домолега, Крупський, Яворський, Кулаковський, Кане, Скляр

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Дмитренко (Русин, 46), Габі, Вачіберадзе (Кравченко, 62), Ременюк, Бичек

Запасні: Потімков І., Іванніков, Капінус, Коваленко, Рудавський, Потімков Ю., Абдулаєв, Ігор, Чирук, Островський

Жовті картки: Дмитренко 10, Олійник 20, Жичиков 55, Феліпе 66, Степанюк 72, Челядін 74, Рамірес 88

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