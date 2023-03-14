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Стала відома дата матчу Німеччина - Україна

Сьогодні 14:10 426 0
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Стала відома дата матчу Німеччина - Україна

Джерело - DW Sports.

Товариський матч Німеччина - Україна відбудеться 12 червня у Бремені.

Про це повідомляє DW Sports.

Для Німеччини це буде 1000-й матч національної команди в історії. Перший матч збірна Німеччини провела у 1908 році проти Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що ця гра відбудеться 13 червня. Після цього, 16 та 19 червня, на Україну чекають два матчі відбору на Євро-2024 – проти Північної Македонії та Мальти. 

Україна та Німеччина провели 8 очних матчів - було 3 нічиї та 5 перемог німців. Востаннє команди грали у 2020-му, коли були в одній групі Ліги націй. Тоді Україна двічі програла - 1:2 вдома та 1:3 в гостях.

Нагадаємо, перший матч відбору Євро-2024 національна команда зіграє проти Англії. Гра відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Раніше Ротань довикликав двох гравців у збірну України.

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