Стала відома дата матчу Німеччина - Україна

Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною

Джерело - DW Sports.

Товариський матч Німеччина - Україна відбудеться 12 червня у Бремені.

Про це повідомляє DW Sports.

Для Німеччини це буде 1000-й матч національної команди в історії. Перший матч збірна Німеччини провела у 1908 році проти Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що ця гра відбудеться 13 червня. Після цього, 16 та 19 червня, на Україну чекають два матчі відбору на Євро-2024 – проти Північної Македонії та Мальти.

Україна та Німеччина провели 8 очних матчів - було 3 нічиї та 5 перемог німців. Востаннє команди грали у 2020-му, коли були в одній групі Ліги націй. Тоді Україна двічі програла - 1:2 вдома та 1:3 в гостях.

Нагадаємо, перший матч відбору Євро-2024 національна команда зіграє проти Англії. Гра відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Раніше Ротань довикликав двох гравців у збірну України.