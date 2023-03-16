Ліга чемпіонів 2022/23 - жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23.
Наш сайт проведе текстовий онлайн церемонії.
Учасники
- Баварія (Мюнхен, Німеччина)
- Бенфіка (Лісабон, Португалія)
- Челсі (Лондон, Англія)
- Інтер (Мілан, Італія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Мілан (Італія)
- Реал (Мадрид, Іспанія)
- Наполі (Неаполь, Італія)
Процедура
На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися одне з одним.
Відбувається у три етапи:
- чвертьфіналу;
- півфіналів;
- визначення команди-господарки фіналу.
Перші матчі відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9/10 та 16/17 травня.
Фінал - 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.