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Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:58 181 0
Матч-відповідь завершився без забитих голів
Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Інтер, #Порту

Джерело - Чемпіон.

Порту зіграв внічию з Інтером у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Матч завершився з рахунком 0:0. Наприкінці основного часу Порту міг перевести гру в додатковий час, але гостей врятував каркас воріт. За сумою двох матчів (1:0) Інтер вийшов до чвертьфіналу турніру.

Ліга чемпіонів 2022/23
1/8 фіналу, матч-відповідь
14 березня

Порту (Португалія) - Інтер (Італія) 0:0 (перший матч - 0:1)

Порту: Діогу Кошта, Пепе Акіно, Кардозу, Маркано, Санусі (Венделл 85), Еустакіо (Франко 70), Груїч, Урібе (Намазо 85), Таремі, Еванілсон (Тоні Мартінес 70), Галено

Інтер: Онана, Дарміан (Шкріньяр 80), Ачербі, А. Бастоні (Де Фрай 74), Думфріз, Барелла (Брозовіч 80), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Д'Амброзіо 70), Джеко (Лукаку 70), Лаутаро Мартінес

Попередження: Пепе 79 - Дарміан 33, Джеко 69

Вилучення: Пепе, 90+7.

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