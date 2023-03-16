Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Матч відбудеться 16 березня

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи УЄФА 2022/23 Плей-оф, 1/8 фіналу 16 березня, 2023 рік. 19:45 Феєнорд (Ротердам, Нідерланди) - Шахтар (Донецьк, Україна) Стадіон Де Кейп (Роттердам, Нідерланди) Головний арбітр - Хесус Хіль Мансано (Іспанія) Трансляція - Volia TV

16 березня донецький Шахтар у матчі-відповіді Ліги Європи-2022/23 зіграє проти Феєнорду. Поєдинок 1/8 фіналу відбудеться на стадіоні Де Кейп у Роттердамі та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Феєнорд

Феєнорд йде зараз першим у чемпіонаті Нідерландів. Там команда не програє вже 16 матчів поспіль. А остання поразка клубу в офіційних матчах відбулася ще 27 жовтня 2022 року в матчі групового етапу Ліги Європи - на виїзді Штурму. При цьому в першому матчі між цими командами Феєнорд на власному полі розгромив суперника 6:0. І саме ця перемога з таким рахунком і дозволила Феєнорду вийти з групи з першого місця. Адже всі чотири команди в цьому квартеті набрали по 8 очок (там ще виступали Мідтьюлланн та Лаціо), і нідерландський клуб всіх випередив саме завдяки різниці та кількості забитих голів. Після першого матчу з Шахтарем (1:1) Феєнорд вдома здобув вольову перемогу над Волендамом (2:1).

Шахтар

В 1/16 фіналу турніру гірники з труднощами пройшли Ренн. Чудову гру у серії пенальті продемонстрував голкіпер Анатолій Трубін. У чемпіонаті України донецька команда цього року святкувала дві впевнені перемоги над Минаєм та Металістом 1925. Після першого матчу з Феєнордом (1:1) Шахтар здобув перемогу над Кривбасом (3:0) у матчі УПЛ.

Історія зустрічей

Шахтар та Феєнорд між собою провели три офіційні матчі. Два матчі були у рамках Ліги чемпіонів у 2017 році. В обох матчах перемоги здобули гірники - 3:1 та 2:1. У першому матчі цього протистояння матч завершився внічию - 1:1.

Пряма мова

Арне Слот: (головний тренер Феєнорду): Я не знаю, чи багато вболівальників думають, що матч з Шахтарем"менш важливий, ніж недільна зустріч з Аяксом. В будь-якому випадку це суперечить нашій позиції. Феєноорд"вперше за 20 років може вийти до чвертьфіналу ЛЄ. Це було б дуже хорошим досягненням для нас, якби нам вдалося цього досягти. Матч з гірниками у Польщі ніби створив образ, що Шахтар не дуже хороша команда. Щоб всім було зрозуміло - я так не вважаю. Це дуже сильний суперник, який прийшов з Ліги чемпіонів, пройшов Ренн. Крім того, завтра зможуть зіграти три футболісти, які пропускали першу зустріч через дискваліфікацію. Нам буде складніше, ніж минулого тижня. В гостях ми майже все зробили правильно. Я переглядав цю гру двічі - як у пресингу, так і з м’ячем ми були чудовими. Попри те, що ми були такими хорошими, ми зіграли лише внічию. Це означає, що ми повинні бути принаймні такими ж хорошими завтра ввечері, щоб продовжити виступи в турнірі. Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря): Ми знаємо рівень матчу, після зустрічі у Варшаві зробили певні корективи. Перша гра вийшла важкою, але сподіваємось, що тоді ми не показали свого найкращого футболу. Гадаю, ми маємо запас потенціалу для свого найкращого футболу. Завтра битимемося від першої до останньої хвилини. Маємо хороший колектив, який неодноразово показував себе добре в матчах, де не був фаворитом. Ми приїхали виграти матч, проте це буде дуже важко зробити, адже на стадіоні Феєнорду завжди фантастична публіка й атмосфера, та ми готові!

Орієнтовні склади

Феєнорд: Велленройтер, Хартман, Віффер, Ганцко, Геертрейда, Джаханбахш, Ідріссі, Кокджу, Педерсен, Хіменес, Ділросун

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Ракіцький, Назарина, Михайліченко, Бондар, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре.

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають нідерландську команду: Перемога Феєнорду - 1,53. Нічия - 4,50. Перемога Шахтаря - 6,30.

Прогноз Чемпіона

Перемога Феєнорду - 2:0.