Шахтар на виїзді переміг Кривбас та очолив турнірну таблицю УПЛ

Судаков забив гарний гол та зробив результативну передачу на Келсі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги Кривбас вдома поступився донецькому Шахтарю.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь Шахтаря. На 58-ій хвилині зустрічі Судаков забив видовищний гол у ворота господарів. А на 80-ій хвилині Келсі з передачі Судакова подвоїв рахунок на табло стадіону Гірник. Через чотири хвилини з передачі Криськіва Швед забив третій гол гірників.

Донецька команда скориставшись поразкою СК Дніпро-1 від Динамо (0:1) одноосібно очолила турнірну таблицю УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 12 березня

Кривбас - Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Судаков, 0:2 - 80 Келсі, 0:3 - 83 Швед

Кривбас: Сарнавський, Якімець, В.Вернидуб, Безкоровайний, Стецьков (Дібанго 87), Капіч, Банада (Приходько 87), Задерака (Понєдєльнік 58), Татарков (Карпус 87), Хомченовський, Устименко (Дебелко 68)

Шахтар: Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Михайліченко, Степаненко (Криськів 60), Джурасек (Назарина 71), Зубков (Швед 71), Бондаренко (Очеретько 90), Судаков, Сікан (Келсі 60)

Попередження: Вернидуб 12, Капіч 64

Відзначимо, що сьогодні гравці ФК Кривбас вийшли на матч в футболках в пам’ять про ультрас криворізької команди, які віддали життя за Україну: