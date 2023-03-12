Головне
Динамо здолало СК Дніпро-1 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 604
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 16:24 6445
Шахтар на виїзді переміг Кривбас та очолив турнірну таблицю УПЛ
Сьогодні 15:53 183
Ворскла зіграла внічию з Вересом у 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 200
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань серед молоді
Сьогодні 13:54 199
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
Сьогодні 12:58 253
Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота
Сьогодні 11:39 329
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ
Сьогодні 11:31 1347
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Сьогодні 10:30 1294
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 10:25 8303
Прямі трансляції

Шахтар на виїзді переміг Кривбас та очолив турнірну таблицю УПЛ

Сьогодні 15:53 183 0
Судаков забив гарний гол та зробив результативну передачу на Келсі
Шахтар на виїзді переміг Кривбас та очолив турнірну таблицю УПЛ
#Кривбас, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги Кривбас вдома поступився донецькому Шахтарю.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь Шахтаря. На 58-ій хвилині зустрічі Судаков забив видовищний гол у ворота господарів. А на 80-ій хвилині Келсі з передачі Судакова подвоїв рахунок на табло стадіону Гірник. Через чотири хвилини з передачі Криськіва Швед забив третій гол гірників.

Донецька команда скориставшись поразкою СК Дніпро-1 від Динамо (0:1) одноосібно очолила турнірну таблицю УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 12 березня

Кривбас - Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Судаков, 0:2 - 80 Келсі, 0:3 - 83 Швед

Кривбас: Сарнавський, Якімець, В.Вернидуб, Безкоровайний, Стецьков (Дібанго 87), Капіч, Банада (Приходько 87), Задерака (Понєдєльнік 58), Татарков (Карпус 87), Хомченовський, Устименко (Дебелко 68)

Шахтар: Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Михайліченко, Степаненко (Криськів 60), Джурасек (Назарина 71), Зубков (Швед 71), Бондаренко (Очеретько 90), Судаков, Сікан (Келсі 60)

Попередження: Вернидуб 12, Капіч 64

Відзначимо, що сьогодні гравці ФК Кривбас вийшли на матч в футболках в пам’ять про ультрас криворізької команди, які віддали життя за Україну:

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений FC Kryvbas \\\\\\ ФК Кривбас (@fckryvbas)

Коментарі ()
Популярне зараз
Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 2791 1
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО 5361
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 6445
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8303
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО 14090
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді 2939
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72634 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 32811
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44324
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 593
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10382 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14253 3