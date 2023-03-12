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Одарюк став найкращим гравцем 17 туру УПЛ

Сьогодні 20:55 165 0
Хавбек Інгульця оформив дубль у матчі з Металістом
Одарюк став найкращим гравцем 17 туру УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УПЛ.

Півзахисник Інгульця Володимир Одарюк став найкращим гравцем 17-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба Прем'єр-ліги.

Хавбек своїм дублем у ворота Металіста приніс Інгульцю перемогу (2:1).

Участь в опитуванні взяли представники експертної ради – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Сьогодні, 12 березня. Шахтар на виїзді переміг Кривбас та очолив турнірну таблицю УПЛ. Також, Динамо здолало СК Дніпро-1 завдяки голу Буяльського.

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