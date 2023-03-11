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Шаран: Олександрія забила гол з офсайду

Сьогодні 19:25 199 0
Володимир Шаран прокоментував результат матчу з Олександрією
Шаран: Олександрія забила гол з офсайду
#Минай, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Володимир Шаран

Джерело - fcminaj.com.

Арбітри вкрали у Миная перемогу у матчі з Олександрією у 17 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Володимир Шаран.

"Емоції ще не вщухли, бо ми налаштовувалися на звичайну гру проти звичайної команди. Хоча ми завжди націлюємося на перемогу. Хлопці важко відходили від поразки у Львові, розуміли, що з Олександрією ми знаходимося на різних полюсах. Знаємо чому. І ті хвороби, які дошкуляли нам на тижні, вплинули на гру. Вплинули на підготовку до матчу. Під час цієї підготовки десять чоловік мали температуру. В тому числі і я. Ми пропускали тренування. Але я просив хлопців, хто здоровий, зіграти і викластися максимально.

Максимально ми викладалися хвилин шістдесят. Олександрія добре володіла м’ячем, у неї хороші футболісти, 50 відсотків стартового складу, плюс Ковалець, який вийшов на заміну – це ті гравці, яких ще я запрошував. Чомусь Олександрія особливо налаштовувалася на цей матч, проти мене. Не футболісти, а дехто з клубу. Я знаю про це.

Ми могли перемогти. Забили гол, який відпрацьовували на тренуваннях. Ми повинні були пресингувати – це дало результат. Швидкий м’яч нам поміг, могли забити наприкінці першого тайму ще. Але не реалізували моменти. А в другому таймі я здивувався, коли побачив, що творять арбітри. Хай мене штрафують, але я скажу: були епізоди, які були на нашу користь (фоли), а свистіли в інший бік. І основне: коли нам забивали, Кожушко був в офсайді. Він сам не очікував, що арбітри не піднімуть прапорець", - відзначив Шаран.

Раніше Минай та Олександрія розписали мирову. Таож  Зоря розібралася з ФК Львів, а Металіст поступився Інгульцю.

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