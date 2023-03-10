Пол Скоулз поділився думками про гру Олександра Зінченка.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко має величезний вплив не тільки на полі, а й за його межами.

Про це розповів ексхавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз.

"Зінченко, як він сказав, насолоджується футболом. Ви бачите, наскільки добре він грає. Я збирався запитати його, він лівий захисник чи центральний півзахисник? Йому однаково зручно грати на обох позиціях. Він грає фантастично добре і є великою перевагою для Арсеналу. Я трохи здивований, що Манчестер Сіті продав його, враховуючи, який вплив він чинив на партнерів. Зазвичай флангові захисники не відіграють такої великої ролі в команді, але він має величезний вплив не тільки на полі, а й за його межами", - заявив Скоулз.

Цього сезону Олександр Зінченко провів у футболці лондонського Арсеналу 24 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Раніше Арсенал Олександра Зінченка зіграв на виїзді результативну нічию зі Спортінгом (2:2). Український футболіст відзначився зі знаком мінус - влаштував сутичку.

Нагадаємо, Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ.