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Атлетіко розгромив Севілью, Жирона з Циганковим поступилась Хетафе: результати 24 туру Ла-Ліги

Вчора 23:55 709 0
Результати 24 туру Ла-Ліги
Атлетіко розгромив Севілью, Жирона з Циганковим поступилась Хетафе: результати 24 туру Ла-Ліги
Фото - gettyimages
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24 туру Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
24 тур, 4 березня

Хетафе - Жирона 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Унал, 2:0 - 14 Унал (пен), 3:0 - 43 Майораль, 3:1 - 54 Кастельянос (Циганкова), 3:2  - 80 Гутьєррес

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков відіграв увесь матч та відзначився результативною передачею.

 Альмерія - Вільярреал 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Морено, 0:2 - 88 Моралес

 Мальорка - Ельче 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 89 Боє

Атлетіко - Севілья 6:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 23 Депай, 2:0 - 26 Депай, 2:1 - 39 Ен Несірі, 3:1 - 53 Грізманн, 4:1 - 69 Карраско, 5:1 - 76 Мората, 6:1 - 90+2 Мората

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