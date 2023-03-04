Циганков віддав черговий гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - ВІДЕО

Чергова результативна дія від українця

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков відзначився асистом у матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії між Хетафе та Жироною.

На 54-й хвилині український вінгер каталонського клубу віддав гольову передачу на Валентін Кастельяноса. Аргентинець скоротив відсатвання в рахунку своєї команди - 1:3.

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Цей асист став уже третім для Циганкова, який узимку перейшов до Жирони з Динамо. Також українець має на своєму рахунку один забитий гол.

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