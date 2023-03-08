Спортінг - Арсенал: де дивитися матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Арсенал Олександра Зінченка на виїзді зіграє зі Спортінгом.
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Матч відбудеться у четвер, 9 березня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.
В Україні дивитися поєдинок у прямому ефірі можна на Volia та медіасервісі Megogo.
Нагадаємо, Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти португальського Спортінга.
Відзначимо, за підсумками матчу з Борнмутом (3:2) захисник Арсеналу Олександр Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ за кількістю передач у фінальну третину поля.