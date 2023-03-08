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Спортінг - Арсенал: де дивитися матч Ліги Європи

Сьогодні 21:57 1228 0
Матч відбудеться у четвер, 9 березня
Спортінг - Арсенал: де дивитися матч Ліги Європи
#ATP, #Ліга Європи, #Спортінг, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Арсенал Олександра Зінченка на виїзді зіграє зі Спортінгом.

Підключитися до Мегого

Матч відбудеться у четвер, 9 березня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

В Україні дивитися поєдинок у прямому ефірі можна на Volia та медіасервісі Megogo.

Нагадаємо, Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти португальського Спортінга.

Відзначимо, за підсумками матчу з Борнмутом (3:2) захисник Арсеналу Олександр Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ за кількістю передач у фінальну третину поля.

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