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Львів дотиснув Минай у 16 турі УПЛ

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Львів виграв битву аутсайдерів УПЛ
Львів дотиснув Минай у 16 турі УПЛ
#Минай, #ПФК Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру УПЛ Львів вдома мінімально переміг Минай (1:0). Єдиний гол на 77-й хвилині забив Артур Ременяк, який з'явився на полі на 64-й хвилині.

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 06 березня

Львів - Минай 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 77' Ременяк

Львів: Рибка, Дитятьєв (54' Никитюк), Габріель, Траоре, Кузик, Гільєрме (46' Богунов), Алібеков, Леонардо (70' Мільченко), Бєляєв, Грисьо (54' Есеола), Свржняк (64' Ременяк)

Минай: Бандура, Гончар (85' Голуб), Мельник, Нємчанінов, Булеза, Горін (80' Кравчук), Вітенчук (84 Паламар), Твердохліб, Гечев (73' Рогозинський), Вишневський, Петько (80 Шишка)

Попередження: 54' Есеола - 41' Мельник, 65' Гончар, 78' Петько

Нагадаємо, в 16 турі чемпіонату України лідер - Дніпро-1 втратив очки в матчі з Олександрією,  Динамо сенсаційно поступилося Інгульцю (0:2), а Шахтар розтрощив Металіст 1925 (0:7).

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