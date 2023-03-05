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Шахтар знищив Металіст 1925 у 16 турі УПЛ

Сьогодні 15:52 264 0
Гірники забили аж сім сухих голів
Шахтар знищив Металіст 1925 у 16 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар впевнено переміг харківський Металіст 1925. 

Матч завершився з рахунком 7:0. У складі гірників дубль оформив Олександр Зубков.

Це був останній матч сьогоднішнього ігрового дня в УПЛ. Раніше луганська Зоря здійснила камбек у грі з Ворсклою, а Металіст поступився львівському Руху.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 5 березня

Металіст 1925 - Шахтар 0:7 (0:4)

Голи: 0:1 - 5 Зубков, 0:2 - 13 Михайліченко, 0:3 - 38 Траоре, 0:4 - 41 Зубков, 0:5 - 56 Курило (авт), 0:6 - 58 Петряк, 0:7 - 66 Ракицький

Металіст 1925: Денис Сидоренко, Бека Вачіберадзе (Дмитро Кравченко 46), Ярослав Мартинюк, Ростислав Русин (Ігор Ногейра 67), Андрій Ременюк (Абдулла Абдуллаєв 46), Ігор Курило, Костянтин Бичек (Владислав Дмитренко 85), Михайло Шершень, Максим Жичиков, Микита Безуглий, Андрій Чирук (Владислав Островський 68)

Шахтар: Анатолій Трубін, Лассіна Траоре (Данило Сікан 59), Валерій Бондар, Тарас Степаненко (Єгор Назарина 46), Олександр Зубков (Іван Петряк 46), Богдан Михайліченко, Невен Джурасек, Артем Бондаренко (Дмитро Криськів 59), Георгій Судаков (Олег Очеретько 72), Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький

Попередження: Лассіна Траоре 14

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