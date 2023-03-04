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Динамо сенсаційно поступилося Інгульцю в 16 турі УПЛ

Сьогодні 15:56 360 0
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Динамо сенсаційно поступилося Інгульцю в 16 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець здобув сенсаційну перемогу над Динамо в межах 16-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 4 березня

Динамо Київ - Інгулець 0:2 (0:2)

Голи: 0:2 - 12 Козак, 0:2 - 43 Одарюк

Динамо: Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко 46), Дячук, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шепелєв (Беніто 86), Кабаєв (Гармаш 46), Волошин (Царенко 46), Буяльський, Ванат (Лонвейк 70)

Запасні: Моргун, Боль, Сирота, Андрієвський, Яцик, Перріс, Рамірес

Інгулець: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Ковальов, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагієв (Мельничук 52), Одарюк (Козиренко 75), Козак, Сітало (Марусич 87)

Запасні: Білик, Поспєлов, Осипенко, Головкін, Коробенко, Кравчук, Резепов

Жовта картка: Лонвейк, 90+1 - Смоляков 73

Нагадаємо, Олександрія вирвала нічию в Дніпра-1.

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