Олександрія вирвала нічию в Дніпра-1 у 16 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 та Олександрія зіграли внічию в межах 16-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 2:2.
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 4 березня
Олександрія - Дніпро-1 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 23 Бланко, 1:1 - 30 Мустафаєв, 1:2 - 58 Довбик, 2:2 - 88 Мустафаєв
Олександрія: Шевченко, Бабогло, Калітвінцев (Кулаков 69), Третьяков, Мірошніченко, Копина (Цуріков 69), Рибалка (Сігеєв 82), Бондаренко, Кобзар (Кожушко 56), Михайленко (Ковалець 68), Мустафаєв
Запасні: Горох, Ковалець, Кулаков, Сігєєв, Волошин, Кожушко, Логінов, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Цуріков, Єрмаков
Дніпро-1: Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Хайнер, Бланко (Назаренко 83), Бабенко, Рубчинський (Когут 46), Піхальонок (Танчик 89), Гуцуляк, Довбик (Підлепенець 80)
Запасні: Рибак, Кінарейкін, Каплієнко, Пасіч, Федорів, Танчик, Назаренко, Підлепенець, Танковський, Когут, Кононов
Жовті картки: Сарапій 63, Кулаков 75, Мірошніченко 90+4