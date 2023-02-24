Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Шахтар у наступному раунді зіграє проти нідерландського Феєнорда. Арсенал Олександра Зінченка зустрінеться з португальським Спортінгом.

Усі пари 1/8 фіналу

Манчестер Юнайтед - Реал Бетіс Спортінг - Арсенал Баєр - Ференцварош Ювентус - Фрайбург Севілья - Фенербахче Уніон Берлін - Юніон Сент-Жилуаз Рома - Реал Сосьєдад Шахтар - Феєнорд.

Перший матч "гірники" зіграють удома, 9 березня. Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 16 березня.

В 1/16 фіналу Шахтар за сумою двох матчів виявився сильнішим за французький Ренн (2:1, 2:1, 4:5 - по пенальті). Рятівний гол у матчі-відповіді чемпіони України забили за 1 хвилину до завершення додаткового часу.

Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи