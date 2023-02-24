Джерело - Чемпіон.
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Шахтар у наступному раунді зіграє проти нідерландського Феєнорда. Арсенал Олександра Зінченка зустрінеться з португальським Спортінгом.
Усі пари 1/8 фіналу
- Манчестер Юнайтед - Реал Бетіс
- Спортінг - Арсенал
- Баєр - Ференцварош
- Ювентус - Фрайбург
- Севілья - Фенербахче
- Уніон Берлін - Юніон Сент-Жилуаз
- Рома - Реал Сосьєдад
- Шахтар - Феєнорд.
Перший матч "гірники" зіграють удома, 9 березня. Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 16 березня.
В 1/16 фіналу Шахтар за сумою двох матчів виявився сильнішим за французький Ренн (2:1, 2:1, 4:5 - по пенальті). Рятівний гол у матчі-відповіді чемпіони України забили за 1 хвилину до завершення додаткового часу.
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи