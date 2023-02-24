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Шахтар зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 13:21 1124 0
Шахтар зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Шахтар у наступному раунді зіграє проти нідерландського Феєнорда. Арсенал Олександра Зінченка зустрінеться з португальським Спортінгом.

Усі пари 1/8 фіналу

  1. Манчестер Юнайтед - Реал Бетіс
  2. Спортінг - Арсенал
  3. Баєр - Ференцварош
  4. Ювентус - Фрайбург
  5. Севілья - Фенербахче
  6. Уніон Берлін - Юніон Сент-Жилуаз
  7. Рома - Реал Сосьєдад
  8. Шахтар - Феєнорд.

Перший матч "гірники" зіграють удома, 9 березня. Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 16 березня.

В 1/16 фіналу Шахтар за сумою двох матчів виявився сильнішим за французький Ренн (2:1, 2:1, 4:5 - по пенальті). Рятівний гол у матчі-відповіді чемпіони України забили за 1 хвилину до завершення додаткового часу.

Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи

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