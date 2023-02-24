Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу

"Гірники" були в кількох секундах від вильоту з Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у серії пенальті переміг Ренн (2:1, 4:5 - по пенальті) і за сумою двох матчів виборов путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи. Чемпіон України програв в основний час з рахунком 1:0, що перевело гру в додатковий час. На 106-й хвилині французи зусиллями Салаха забиди вдруге. Рахунок 2:0 виводив далі Ренн, але на останній хвилині екстратайму захисник Ренна Болосян зрізав м'яч у власні ворота.

У серії пенальті Анатолій Трубін відбив 3 удари, а свої спроби за Шахтар реалізували Назарина, Судаков, Бондаренко, Конопля та Келсі. Не забили - Бондар (мимо) і Сікан (перекладина).

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