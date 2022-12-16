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Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію

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Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію
#ФІФА, #Інфантіно, #Роман Зозуля, #Андрій Шевченко

Джерело - Телеграм канал Романа Зозулі.

Форвард Райо Махадаонда, волонтер Роман Зозуля, розкритикував колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка за фото з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Про це він написав у Телеграмі.

"Мені вже увірвався терпець! Давайте розкриємо очі. Прийшов час, поставити крапки над І. Президент України, Володимир Зеленський, хотів виступити на фіналі чемпіонату світу з футболу зі зверненням про мир! Тобто, його меседж повинен був полягати в тому, що він хоче донести до мільйонів, або навіть мільярдів людей, що світові потрібен МИР! І як людство страждає від війн. На що наш президент отримав заборону від ФІФА... Ви розумієте, що проросійський Інфантіно, і далі вмивається російськими грошима!"

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"Повністю вся структура ФІФА і далі пляше на російських рублях. Спочатку вони просять Україну припинити вогонь і бойові дії, для того, аби провести ЧС... Припинити оборону держави, на яку напав агресор і знищує її…Це б###ь як?!?! Це що, кіно на паузу поставити? Ти приїдь, поживи хоч тиждень під обстрілами ракет, без зв’язку, світла, опалення та газу. Почуй, що таке сирена по 10 раз на день. Подивись маленьким дітям в очі, які бояться кожного звуку..."

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"А тепер перейдемо до самого солодкого. Андрій Шевченко. Амбасадор. Патріот. Великий тренер та футболіст. Людина, яка замість того, щоб переконувати ФІФА в необхідності дати змогу виступити Зеленському - просто фоткається з Інфантіно. З людиною, чиї руки в лайні російських грошей. Боже, та що ж відбувається. Куди всі дивляться?"

"Неможливо вже все це терпіти. Запам’ятайте, ми сильна і вільна країна, до якої увірвався ворог о 4 ранку. І вже протягом 9 місяців тероризує всю країну. Нищить, ґвалтує, краде, вбиває... А ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію".

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"І наостанок. Якщо хтось забув про політичну кар’єру пана Шевченка, то хочу вам нагадати, що його партія ОПЗЖ. А нещодавно журналісти розкопали його бізнес разом з Абрамовичем. Звісно, хтось скаже, що на це можна закрити очі. Тоді нагадаю вам, про те, хто кум у пана Андрія: Сільвія Берлусконі. Людина, яка товаришує з путіним. Людина, яка звинувачує у війні Україну, а не мерзотну росію".

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"Вибачте, але я дійсно не можу більше терпіти все це! 9 місяців наша земля втрачає кращих синів та дочок. А хтось і далі свого носа не бачить… А деякі тиснуть руки, які по лікоть в крові..." - написав Зозуля.

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