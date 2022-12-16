Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію

Джерело - Телеграм канал Романа Зозулі.

Форвард Райо Махадаонда, волонтер Роман Зозуля, розкритикував колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка за фото з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Про це він написав у Телеграмі.

"Мені вже увірвався терпець! Давайте розкриємо очі. Прийшов час, поставити крапки над І. Президент України, Володимир Зеленський, хотів виступити на фіналі чемпіонату світу з футболу зі зверненням про мир! Тобто, його меседж повинен був полягати в тому, що він хоче донести до мільйонів, або навіть мільярдів людей, що світові потрібен МИР! І як людство страждає від війн. На що наш президент отримав заборону від ФІФА... Ви розумієте, що проросійський Інфантіно, і далі вмивається російськими грошима!"

Актуально: Шевченко може очолити збірну Польщі

"Повністю вся структура ФІФА і далі пляше на російських рублях. Спочатку вони просять Україну припинити вогонь і бойові дії, для того, аби провести ЧС... Припинити оборону держави, на яку напав агресор і знищує її…Це б###ь як?!?! Це що, кіно на паузу поставити? Ти приїдь, поживи хоч тиждень під обстрілами ракет, без зв’язку, світла, опалення та газу. Почуй, що таке сирена по 10 раз на день. Подивись маленьким дітям в очі, які бояться кожного звуку..."

Болотніков: Шевченко збирався стати президентом Динамо

"А тепер перейдемо до самого солодкого. Андрій Шевченко. Амбасадор. Патріот. Великий тренер та футболіст. Людина, яка замість того, щоб переконувати ФІФА в необхідності дати змогу виступити Зеленському - просто фоткається з Інфантіно. З людиною, чиї руки в лайні російських грошей. Боже, та що ж відбувається. Куди всі дивляться?"

"Неможливо вже все це терпіти. Запам’ятайте, ми сильна і вільна країна, до якої увірвався ворог о 4 ранку. І вже протягом 9 місяців тероризує всю країну. Нищить, ґвалтує, краде, вбиває... А ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію".

Інфантіно може обіймати посаду президента ФІФА до 2031 року

"І наостанок. Якщо хтось забув про політичну кар’єру пана Шевченка, то хочу вам нагадати, що його партія ОПЗЖ. А нещодавно журналісти розкопали його бізнес разом з Абрамовичем. Звісно, хтось скаже, що на це можна закрити очі. Тоді нагадаю вам, про те, хто кум у пана Андрія: Сільвія Берлусконі. Людина, яка товаришує з путіним. Людина, яка звинувачує у війні Україну, а не мерзотну росію".

Президент Баварії: Інфантіно – це велика катастрофа для світового футболу