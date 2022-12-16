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Інфантіно може обіймати посаду президента ФІФА до 2031 року

Сьогодні 18:32 110 0
Інфантіно може бути президентом ФІФА 15 років, попри обмеження у три чотирирічні терміни
Інфантіно може обіймати посаду президента ФІФА до 2031 року
#ФІФА, #Інфантіно

Джерело - Inside the games.

Рада ФІФА дала Джанні Інфантіно можливість обіймати посаду президента організації до 2031 року.

Про це повідомляє Inside the Games.

Президент ФІФА може знаходитись на своїй посаді не більше трьох чотирирічних термінів. Інфантіно зайняв її у 2016 році на позачерговому конгресі після відставки Зеппа Блаттера і був переобраний у 2019 році.

Згідно з рішенням комітету ФІФА з управління, аудиту та відповідності, перші три роки Інфантіно на посаді президента не є першим терміном. Таким чином, терміни рахуються з 2019 року, що означає, що Інфантіно у випадку переобрання може залишитись на своїй посаді до 2031 року.

У такому випадку Інфантіно має шанс бути президентом ФІФА 15 років, попри обмеження у три чотирирічні терміни.

Раніше повідомлялося, що Інфантіно переобиратиметься на посаду президента ФІФА у 2023 році.

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