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Шевченко може очолити збірну Польщі

Сьогодні 08:50 513 0
Шевченко може очолити європейську збірну
Шевченко може очолити збірну Польщі
Фото - gettyimages
#Андрій Шевченко

Український наставник Андрій Шевченко є одним з кандидатів на заміну нинішньому коучу збірної Польщі Чеславу Міхнєвічу.

Про це повідомляє Przegladsportowy.onet.

Контракт Міхнєвіча і місцевої футбольної асоціації підходить до завершення наприкінці цього року.

Президент організації Цезарій Кулеша вже провів переговори з одним із місцевих тренерів, але той відповів відмовою.

До варіанту з Шевченком звернуться, якщо нинішній керманич "кадри" не продовжить контракт.

Раніше повідомлялося, що Шевченко збирався стати президентом Динамо.

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