Шевченко може очолити європейську збірну

Український наставник Андрій Шевченко є одним з кандидатів на заміну нинішньому коучу збірної Польщі Чеславу Міхнєвічу.
Про це повідомляє Przegladsportowy.onet.
Контракт Міхнєвіча і місцевої футбольної асоціації підходить до завершення наприкінці цього року.
Президент організації Цезарій Кулеша вже провів переговори з одним із місцевих тренерів, але той відповів відмовою.
До варіанту з Шевченком звернуться, якщо нинішній керманич "кадри" не продовжить контракт.
Раніше повідомлялося, що Шевченко збирався стати президентом Динамо.