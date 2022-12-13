Шевченко може очолити європейську збірну

Український наставник Андрій Шевченко є одним з кандидатів на заміну нинішньому коучу збірної Польщі Чеславу Міхнєвічу.

Про це повідомляє Przegladsportowy.onet.

Контракт Міхнєвіча і місцевої футбольної асоціації підходить до завершення наприкінці цього року.

Президент організації Цезарій Кулеша вже провів переговори з одним із місцевих тренерів, але той відповів відмовою.

До варіанту з Шевченком звернуться, якщо нинішній керманич "кадри" не продовжить контракт.

Раніше повідомлялося, що Шевченко збирався стати президентом Динамо.