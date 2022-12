Роналду був би радий повернутися в Реал на мінімальну зарплату

Нападник Кріштіану Роналду був би радий підписати контракт з Реалом навіть на умовах мінімальної зарплати.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

У клубі пояснили 37-річному футболісту, що зараз ставка зроблена на Вінісіуса Жуніора та Каріма Бензема.

Також одною з основних проблем нібито є вік португальця.

🚨| Cristiano Ronaldo would love to return to Real Madrid and would even do so on a ‘minimal’ salary. But, Real Madrid highlight they have Vinicius and Benzema whilst Cristiano’s age being the main reason it won’t happen. @GoalItalia