Тен Гаг хоче запросити Депая в Манчестер Юнайтед

Барселона хоче позбутися Депая

Джерело - Sky Sport Deutschland.

Манчестер Юнайтед має намір підписати нападника після відходу Кріштіану Роналду з клубу.

Про це повідомляє Sky Sport.

Наразі манкуніанцям цікаві чотири форварди - Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах), Віктор Осімхен (Наполі), Мемфіс Депай (Барселона) та Джонатан Девід (Лілль).

Барселона хоче позбутися Депая і готова навіть розірвати контракт узимку, щоб заощадити на зарплаті. Еріку тен Гагу цей футболіст дуже подобається, він хотів би бачити Депая у МЮ.

Форвард хоче проявити себе на ЧС-2022, а вже потім подумати про майбутнє. Переходу Депая може стати на заваді його бажання виступати в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Роналду - найкращий гравець матчу Португалія - Гана.