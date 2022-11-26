Тен Гаг хоче запросити Депая в Манчестер Юнайтед

Джерело - Sky Sport Deutschland.
Манчестер Юнайтед має намір підписати нападника після відходу Кріштіану Роналду з клубу.
Про це повідомляє Sky Sport.
Наразі манкуніанцям цікаві чотири форварди - Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах), Віктор Осімхен (Наполі), Мемфіс Депай (Барселона) та Джонатан Девід (Лілль).
Барселона хоче позбутися Депая і готова навіть розірвати контракт узимку, щоб заощадити на зарплаті. Еріку тен Гагу цей футболіст дуже подобається, він хотів би бачити Депая у МЮ.
Форвард хоче проявити себе на ЧС-2022, а вже потім подумати про майбутнє. Переходу Депая може стати на заваді його бажання виступати в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Роналду - найкращий гравець матчу Португалія - Гана.