Манчестер Юнайтед може придбати форварда Ліллю на заміну Роналду

Манчестер Юнайтед на заміну Кріштіану Роналду розглядає нападника Лілля та збірної Канади Джонатана Девіда.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Скаути англійського клубу спостерігали за грою 22-річного футболіста у декількох матчах.

Гравець хоче зробити наступний кар’єрний крок.

Французький клуб готовий продати форварда приблизно за 50 мільйонів євро.

