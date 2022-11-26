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Манчестер Юнайтед може придбати форварда Ліллю на заміну Роналду

Сьогодні 13:46 143 0
Гравець хоче зробити наступний кар’єрний крок
Манчестер Юнайтед може придбати форварда Ліллю на заміну Роналду
#Лілль, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Джонатан Девід

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед на заміну Кріштіану Роналду розглядає нападника Лілля та збірної Канади Джонатана Девіда.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Скаути англійського клубу спостерігали за грою 22-річного футболіста у декількох матчах.

Гравець хоче зробити наступний кар’єрний крок.

Французький клуб готовий продати форварда приблизно за 50 мільйонів євро.

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