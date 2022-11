Осімхен може замінити Роналду в Манчестер Юнайтед

Форвард Наполі Віктор Осімхен - один з головних кандидатів Манчестер Юнайтед на заміну Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Керівництво англійського клубу впевнене, що 23-річний нігерієць зможе покращити команду.

Завадити трансферу може те, що італійці не хочуть відпускати футболіста в зимове трансферне вікно за будь-які гроші. Юнайтед водночас не готові платити за гравця 100 мільйонів євро.

Переговори щодо переходу ще не стартували.

