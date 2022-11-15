Роналду звинуватив Манчестер Юнайтед у недовірі

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду пропустив частину передсезонного збору команди через хворобу доньки.

Про це розповів сам футболіст.

"Я розмовляв з директором та президентом Манчестер Юнайтед, і вони не повірили, що трапилося нещастя. Мені було погано від цього. Вони пізніше повірили, але мені було неприємно, що вони сумнівалися в моїх словах.

Я ніколи не проміняю здоров'я своєї родини на футбол. Зараз, у минулому, чи у майбутньому. Моя дочка Белла провела тиждень у лікарні, у неї була велика проблема, і тому я пропустив тиждень підготовки до сезону. Я не збирався залишати свою сім'ю, бо вважав це несправедливим. Ось чому я не приїхав", — сказав Роналду.