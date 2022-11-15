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Роналду звинуватив Манчестер Юнайтед у недовірі

Сьогодні 14:10 210 0
Кріштіану Роналду прокоментував відносини з керівництвом клубу
Роналду звинуватив Манчестер Юнайтед у недовірі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - ua-football.com.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду пропустив частину передсезонного збору команди через хворобу доньки.

Про це розповів сам футболіст.

"Я розмовляв з директором та президентом Манчестер Юнайтед, і вони не повірили, що трапилося нещастя. Мені було погано від цього. Вони пізніше повірили, але мені було неприємно, що вони сумнівалися в моїх словах.

Я ніколи не проміняю здоров'я своєї родини на футбол. Зараз, у минулому, чи у майбутньому. Моя дочка Белла провела тиждень у лікарні, у неї була велика проблема, і тому я пропустив тиждень підготовки до сезону. Я не збирався залишати свою сім'ю, бо вважав це несправедливим. Ось чому я не приїхав", — сказав Роналду.

Раніше Роналду заявив, що не поважає тен Гага та звинуватив клуб у зраді.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може розірвати контракт з Роналду.

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